Das Duo "Days of Wine and Roses" in der Osnabrücker Innenstadt.

André Havergo

Osnabrück. Zwei hochmobile Acts waren am "Osnabrücker Samstag" unterwegs in der City und spielten Open-Air-Konzerte in der Innenstadt. Zwischen Krahn- und Bierstraße, Nikolaiort und Marktplatz bewegten sich Akkordeonist Dominik Ortner und das Duo "Days of Wine and Roses".

Dank des schönen Wetters waren zahlreiche Menschen in der Stadt unterwegs, schlenderten maskiert oder unmaskiert umher und saßen draußen vor den Cafés – perfekte Bedingungen für Straßenmusik also: musikalische Untermalung zum Eisessen,