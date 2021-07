Abgesagtes VfL-Spiel tut Impfaktion an Osnabrücker Halle Gartlage nicht gut

In VfL-Fankluft hat sich Janine König (hier mit Vater Daniel) am Freitag in der Halle Gartlage impfen lassen.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Ursprünglich hätten sich die Fans des VfL Osnabrück am Freitag in der Halle Gartlage vor dem Heimspiel impfen lassen können. Doch das fiel aus. So tauchte nur eine Lila-Weiße auf.

Etwa 30 Menschen kamen am Freitagnachmittag zur Halle Gartlage, um sich impfen zu lassen. Die Aktion war im Vorfeld des Auftaktspiels zur Dritten Liga an der Bremer Brücke in unmittelbarer Nachbarschaft geplant gewesen, um möglichst viele M