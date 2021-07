Die Hasewelle im L&T-Sporthaus. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Das sogenannte "Asoziale Netzwerk" hat am Donnerstagabend die Hasewelle des L&T-Sporthauses in Osnabrück mit grüner Farbe eingefärbt. Die Gruppe wolle damit auf die Produktionsbedingungen in der Textilbranche aufmerksam machen, teilte diese mit.

Am Donnerstagabend hatten die Aktivisten Farbbeutel von einem Obergeschoss in das Becken geworfen. L&T-Marketing-Chef Berhard Fischer bestätigte die Aktion. Die Aktivisten rannten davon und blieben unerkannt. Mit der Aktion wollen sie l