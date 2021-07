Da das Drüsige Springkraut nicht tief wurzelt, kann man es relativ leicht effektiv als komplette Pflanze entfernen. Kristina Behlert vom Natur- und Geopark Terra-Vita macht es vor.

Carolin Hlawatsch

Fürstenau. Einige exotische Pflanzen breiten sich in der Natur und in Gärten der Region Osnabrück so stark aus, dass sie heimische Arten verdrängen und auch dem Menschen schaden können. Was tun gegen diese Eindringlinge?

Pflanzenarten, die nach der Entdeckung Amerikas 1492 nach Europa gelangten, und zuvor nicht auf unserem Kontinent vorkamen, werden heute wissenschaftlich als „Neophyten“ („Neu-Pflanzen“) bezeichnet. Es war und ist vor allem der Mensch, der