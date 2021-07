Stadtführungen und Radtouren in Osnabrück wieder möglich

Auch bei der Osnabrücker Kupfer- und Drahtwerke AG, heute KME, geht es bei der Fahrradtour vorbei. (Archivbild)

David Ebener

Osnabrück. Seit Juli sind Stadtführungen und Radtouren in Osnabrück wieder möglich: Die Stadt-Land-Führungen Osnabrück bieten am 25. Juli 2021 eine Fahrradtour durch die östlichen Stadtgebiete an.

Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Am Sonntag, 25. Juli 2021, geht es demnach ab 13.30 Uhr über die Klus durch den Schinkel in den Fledder, weiter durch Düstrup und Voxtrup bis unterhalb des Schölerbergs und zurück bis zur Radstati