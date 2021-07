Mann soll drei Personen in Osnabrück mit Messer bedroht haben

Osnabrück. Ein Mann soll am Mittwoch in Osnabrück drei Personen mit einem Messer bedroht haben. Der Mann wurde später in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Das Messer entpuppte sich als 25 Zentimeter langes Feuerzeug.

Nach Angaben der Polizei sei der Vorfall im Bereich der Kleinen Domsfreiheit um kurz nach 20 Uhr gemeldet worden. Ein Mann soll drei Personen mit einem "langen Stichwerkzeug und Stichbewegungen bedroht haben", so die Beamten. Die drei Perso