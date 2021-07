Osnabrück. Die Szenarien A, B oder C sind erstmal Geschichte. Am Donnerstag wurde im Haus der Jugend in Osnabrück die Ferienzeit eingeläutet.

Bis zum 1. September dauern die Sommerferien in diesem Jahr. Auf Kinder, die einen Ferienpass haben, warten 650 Angebote. Sie sind unter www.ferienpass.osnabrueck.de abrufbar. Am Donnerstag wurde der Ferienpass offiziell von Bürgermeisterin Eva-Maria Westermann eröffnet. Sie verwies auf neue Veranstaltungen wie das Bergfest am GZ Ziegenbrink am 11. August.

Pipi in der Badewanne

Wegen den Corona-Verordnungen waren bei der Ferienpass-Eröffnung im Innenhof des Hauses der Jugend nur 120 Kinder zugelassen. Michael (8), Nele (9), Olivia (8) und Carolin (9) waren froh, jetzt sechs Wochen lang nichts mehr von den verschiedenen Szenarien hören zu müssen. „Corona ist nicht vorbei“, mahnte Nele und die anderen Kinder nickten. Einig waren sie sich aber darüber, dass Corona blöd ist. Deswegen hatten sie keinen Kontakt zu den anderen Klassen, durften nicht mit anderen Kindern spielen und mussten Masken tragen. Ihre Freunde, so sagten alle, haben sie aber nicht in der Pandemie verloren.

Michael Gründel

Auch wenn Corona noch nicht vorbei, so brachten die Kinder die Ferien am Donnerstag ins Rollen. Das machten sie symbolisch mit einem großen aufblasbaren Globus, auf einer Murmelbahn und beim Boulen. In Bewegung kamen sie beim Tanzen mit Karina Kosbab. Und was zu Lachen hatten sie beim Kinderliedermacher-Duo Zaches und Zinnober, die Lieder über Wellen und Pipi in der Badewanne sangen.

Haus der Freiheit

Lernen konnten die Mädchen und Jungen auch was. Zum Beispiel Teller drehen bei Clown Lille. Ihre Kreativität war beim Murmelbilder-Malen gefragt und ganz besonders bei der Frage, wie man Osnabrück verschönern kann. Auf langen Papierbahnen malten Kinder ihre Vorstellungen von einer schönen Stadt: Blumen, Sonne, fliegende Autos, ein dicker Baum, der viel Frischluft macht, und das Haus der Freiheit.

Michael Gründel

Dieses Haus hat sich die neunjährige Anne ausgedacht. „Da könnte man hingehen, wenn man ungerecht behandelt, getreten oder geschubst wird“, erklärt sie. In dem Haus der Freiheit, das den Beinamen „Rosa Rathaus“ trägt, könnten Konflikte geklärt werden, erklärt Anne weiter. Außerdem wäre ein Raum zum Austoben gut, in dem man gehen kann, wenn man wütend ist oder die Eltern ihre Kinder nicht wahrnehmen. Anne sagt, sie ist auch schon mal ungerecht behandelt und getreten worden. „Da wäre ich gerne ins Haus der Freiheit gegangen.“

Michael Gründel