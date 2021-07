Zeugnisübergaben können für das familiäre Zusammenleben belastend sein. Eltern und Schüler können sich in Osnabrück helfen lassen.

Nicolas Armer/dpa

Osnabrück. Am Mittwoch war der Tag der Zeugnisübergabe – nicht für jeden ein Freudentag. Eltern, Schüler und Lehrer können sich in Osnabrück bei Stress rund um die Schule Hilfe holen.

An wohl kaum einem Tag gehen die Gefühle von Schülern so weit auseinander, wie am Tag der Zeugnisübergabe. Die einen haben die Möglichkeit, die erbrachte Leistung endlich einmal zusammengefasst sehen und vorzeigen zu können, andere fürchten