Die Crew des Erstfluges wird am Flughafen Münster/Osnabrück begrüßt.

Flughafen Münster/Osnabrück

Osnabrück. Vom Osnabrücker Flughafen aus geht es wieder nach Italien – zweimal pro Woche fliegt die Fluggesellschaft Ryanair nach Bari.

Am Donnerstag um 9 Uhr startete die vollbesetzte Boeing 737 der Fluggesellschaft Ryanair in Richtung Bari. Die süditalienische Stadt wird ab sofort immer donnerstags und montags angeflogen, heißt es in einer Mitteilung.Standesgemäß wurde di