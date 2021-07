Die Stadt Osnabrück sucht nach Wahlhelfern für Bundestags- und Kommunalwahl im September. (Symbolfoto)

dpa

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück braucht Hilfe: Bis zu 150 Menschen werden gesucht, die bei den Wahlen im September mitarbeiten wollen.

Der Wahlkampf ist bereits in vollem Gange. Derweil sucht die Stadt Osnabrück noch rund 270 Wahlhelfer, die am 12. September bei der Kommunal- und Oberbürgermeister-Wahl sowie am 26. September bei der Bundestagswahl und eventuellen OB-Stichw