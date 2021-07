Wann kommt der Bus? In Stadt und Landkreis Osnabrück kann es am Mittwoch bei den Linienbussen zu Ausfällen einzelner Fahrten kommen. (Archivfoto)

David Ebener

Osnabrück. Mehr als 500 Mitarbeiter der Osnabrücker Stadtwerke haben sich bei einer Aktion am Dienstag gegen Corona impfen lassen. Am Mittwoch erreichten die Stadtwerke mehrere Krankmeldungen – auch von Busfahrern. Deshalb kann es vereinzelte Ausfälle im ÖPNV in Stadt und Landkreis geben.

"Aufgrund einer durchgeführten Impfaktion bei den Stadtwerken Osnabrück AG kommt es heute aufgrund vermehrter Krankmeldungen zu Personalbedingten Ausfällen im Stadt- und Landkreis Osnabrück. Wir bitten um Verständnis!", heißt es in einem Tw