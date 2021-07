Die erste Gymnasialklasse der Oberschule am Sonnensee hat ihre Schulentlassung gefeiert.

Philipp Hülsmann

Bissendorf. Die erste Gymnasialklasse an der Oberschule (OBS) am Sonnensee in Bissendorf hat am Montag ihre Schulentlassung gefeiert. 17 Schüler erhielten ihre Zeugnisse. An der Feier nahm auch die langjährige Schulleiterin Gisela Kascha teil, die am 16. Juli verabschiedet worden war.

"Abschiede sind Tore in neue Welten": Dieses Zitat von Albert Einstein gab Konrektorin Anke Schröder den Schülern mit auf den Weg. Besagte neue Welten sehen für jeden anders aus: Einige beginnen eine Ausbildung, andere gehen weiter zur Schu