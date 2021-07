Ist das der Beginn der vierten Welle in der Region Osnabrück, Dr. Lankenfeld?

Der Osnabrücker Hausarzt und Bezirkssprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Uwe Lankenfeld, betont: "Die für eine Herdenimmunität benötigte Impfquote von circa 85 Prozent werden wir realistisch betrachtet wohl nur erreichen, wenn auch die Gruppe der ab Zwölfjährigen geimpft wird."

Jörn Martens

Osnabrück. Nach steigenden Infektionszahlen mussten die Corona-Regeln in der Stadt wieder verschärft werden. Der Osnabrücker Hausarzt und Bezirkssprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Dr. Uwe Lankenfeld, sagt, ob das der Beginn der vierten Welle ist und erklärt, warum er Impfungen auch für ab Zwölfjährige für wichtig hält.

In der Stadt Osnabrück haben rund 82 Prozent der Menschen eine Erstimpfung bekommen, in Stadt und Landkreis Osnabrück immerhin knapp zwei Drittel. Wie kommentieren Sie diese Impfquote? Die Hausarztpraxen haben einen großen Anteil an dieser