Querdenker am 31. Oktober 2020 bei einer Kundgebung in Osnabrück.

Jörn Martens

Osnabrück. Den Holocaust verharmlost? Die Osnabrücker Polizei ermittelt gegen einen Querdenker aus einer lokalen Telegram-Gruppe.

In der Telegram-Gruppe, in der die Osnabrücker Montagsdemonstrationen organisiert werden, hatte das Mitglied mit dem Nutzernamen "Dea Ecce" am 7. Juli die Corona-Impfungen mit dem Holocaust verglichen:„Ich mache bei der Demo mit, weil