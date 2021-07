93-jährige Frau nach Unfall in Osnabrück gestorben

(Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Die Frau, die am Sonntag auf der Iburger Straße von einem Auto erfasst worden war, ist nun gestorben. Die 93-Jährige sei am Dienstagmorgen ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit.

Am Sonntagnachmittag hatte die Frau die Iburger Straße in Richtung Lutherkirche an der Fußgängerampel überqueren wollen. Ein 36-jähriger Autofahrer, der von der Miquelstraße auf die Iburger Straße abbiegen wollte, habe die Frau einem P

