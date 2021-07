Wohnhaus in Osnabrück-Sutthausen in Brand geraten

(Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. In einem Wohnhaus in Osnabrück-Sutthausen ist es am Dienstag zu einem Küchenbrand gekommen. Mittlerweile ist das Feuer bereits gelöscht, heißt es.

Laut einer Mitteilung der Polizei war das Feuer um kurz vor 12 Uhr am Mittag in der Straße Zum Töfatt ausgebrochen. Aus unbekannter Ursache sei es zu einem Küchenbrand gekommen.Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, heißt es. Personen wurden