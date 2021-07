Impfaktion am Freitag in Osnabrücker Moschee

(Symbolfoto)

dpa/Patrick Pleul

Osnabrück. Das Impfzentrum der Stadt Osnabrück bietet in Kooperation mit dem Osnabrücker Ortsverein der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) am Freitag eine Impfaktion gegen das Coronavirus an.

Sie findet von 15 bis 19 Uhr in den Räumen der IGMG in der Iburger Straße 12 bis 14 statt, teilte die Stadt mit. Alle Personen ab zwölf Jahren sind eingeladen, sich dort impfen zu lassen – unabhängig davon, ob sie dem Verein angehören. Die