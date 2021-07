Sozialpädagogen werden auch in den kommenden Jahren an Schulen im Landkreis Osnabrück eingesetzt. (Symbolbild)

dpa/Daniel Karmann

Osnabrück. Sozialpädagogen werden auch in den kommenden Jahren an Schulen im Landkreis Osnabrück eingesetzt. Der Kreistag beschloss, die Projekte „Sozialpädagogen an Schulen“ und „Zuschusssystem Sozialpädagogen an Schulen“ zu verlängern.

Der Landkreis Osnabrück unterstützt seit 2014 die Schulsozialarbeit an Schulen, um „eine präventive Unterstützung, Hilfeleistung und pädagogische Ressource anzubieten“, wie es in einer Vorlage der Verwaltung heißt. Der Kreistag verlängerte