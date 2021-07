Osnabrück. Das Porsche-Zentrum in Osnabrück will sich als sogenannte Kinderschutzinsel ausweisen und an dem niedersächsischen Projekt teilnehmen. Warum ausgerechnet der Osnabrücker Kinderschutzbund das Projekt kritisiert.

Ein Sticker an der Tür des Porsche-Zentrums am Blumenhaller Weg 153 soll ab jetzt Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort aufzeigen. Die sogenannten Kinderschutzinseln sind ein Leuchtturmprojekt des Landes Niedersachsen, das aus der damaligen Initiative "white IT" entstand. Ursprungsgedanke des Innenministeriums Niedersachsen war es, das Internet für Kinder und Jugendliche sicherer zu gestalten. Seitdem hat sich das Projekt inhaltlich verändert. Der neue Fokus des Innenministeriums: Hilfsangebote für Kinder transparenter und sichtbarer machen.

In Hannover gestartet, gibt es nun auch in Osnabrück die erste Kinderschutzinsel. Dennis Meyer, selbst Vater und Leiter der After-Sales-Abteilung im Porsche-Zentrum, war sofort überzeugt: "Kinder, die sich in der Öffentlichkeit unsicher fühlen, finden bei uns einen Zufluchtsort." Meyer und seine Mitarbeiter wollen vor allem für harmlose Situationen wie platte Fahrradreifen und leere Handyakkus als Ansprechpartner fungieren.

Was im ersten Moment gut klingt, ist langfristig zu kurz gedacht, findet Annette Harding vom Deutschen Kinderschutzbund in Osnabrück: "Welche Notsituationen den Mitarbeitern in einer solchen Kinderschutzinsel begegnen, ist schwer planbar. Das kann man nicht mal einfach so machen."



Ähnliches Projekt in NRW

Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es ein solches Projekt, dort als Kindernotinsel bekannt. Schon 2013 distanzierte sich der Kinderschutzbund von Projekten dieser Art, da den Mitarbeitern in den Anlaufstellen die pädagogischen Kenntnisse für den Umgang mit Kindern, die mit häuslicher Gewalt konfrontiert sind, fehlen würden. Für Aufsehen sorgte der Kriminalfall eines pädosexuellen Kioskbesitzers, der durch das nordrhein-westfälische Projekt Kindern einen sicheren Ort suggerierte und dadurch in Kontakt mit ihnen kam.

Michaela Schneider, Koordinatorin der Kinderschutzinseln im niedersächsischen Innenministerium, sieht die Gefahr bei dem Projekt nicht: "Das ist ein niederschwelliges Angebot. In den Kinderschutzinseln werden direkt Schritte eingeleitet." Aktuell gibt es in ganz Niedersachsen rund 60 solcher Inseln, für die einige Voraussetzungen gelten.

Kinderschutzinseln bekommen Maßnahmenkatalog

Die Kinderschutzinseln müssen ebenerdig sowie offen zugänglich sein und zu jedem Zeitpunkt zwei Mitarbeiter aufweisen, damit Kinder niemals mit einer Person allein sind. Darüber hinaus gibt es eine Handreichung für teilnehmende Unternehmen, in denen Handlungsempfehlungen gegeben werden. So soll den Kindern in Kinderschutzinseln ein Gefühl von Sicherheit gegeben werden, auch dürfen keine Medikamente oder Essen für den Fall von Unverträglichkeiten verabreicht werden.

Liegt eine Straftat vor, sind die Kinderschutzinseln dazu verpflichtet, die Polizei zu rufen. Es sei nicht einfach, Straftatbestände einzuschätzen, sagt Anell Havekost, Leiterin des Kinderschutz-Zentrums in Osnabrück: "Straftaten können sie nicht erkennen, die Kinder offenbaren sich nicht so leicht." Straftatbestände zu ermitteln sei Aufgabe der Polizei, bis dahin sei es jedoch ein weiter Weg. "Dass Kinder sich öffnen ist ein langer Prozess – dafür braucht es einen geschützten Ort und eine vertrauensvolle Beziehung."

Häusliche Gewalt gegen Kinder während Corona eskaliert

Die Zahlen von häuslicher Gewalt seien in den vergangen Monaten und während der Lockdowns drastisch angestiegen, davon komme jedoch wenig beim Kinderschutzbund an. "Wir merken, wie viele Fälle von häuslicher Gewalt an Kindern durch die Kontaktpersonen aus Schulen und Kitas entdeckt werden und wie angewiesen wir darauf sind", sagt Anell Havekost. Die Verbindung zu den Kindern sei durch den Lockdown lange gekappt gewesen. Sie rechnet damit, dass sich die Auswirkungen des vergangenen Jahres erst zeitverzögert abbilden werden.

Dennis Meyer vom Porsche-Zentrum Osnabrück ist sich dennoch sicher, dass das Projekt wichtig und richtig ist: "Vielleicht ist es nicht ganz so weit gedacht, aber erstmal einen Anfang schaffen ist uns wichtiger."