Zehn ungewöhnliche Eissorten, die man in Osnabrück probieren sollte

Das Eiscafé Samanda in der Altstadt ist neu. Dort gibt es unter anderem die Sorte "Orange Basilikum".

Michael Gründel

Osnabrück. In den vergangenen Jahren haben Eisdielen ungewöhnliche Sorten in ihr Angebot aufgenommen. Dabei kann man bei der Auswahl schonmal ins Staunen geraten. Hier zehn ungewöhnliche, aber leckere Eissorten, die man in Osnabrück probieren sollte.

Vanille, Schoko, Erdbeere – diese Eissorten sind jedem wohl bekannt. Doch es kommt mittlerweile Abwechslung ins Spiel. Zahlreiche Eisdielen in Osnabrück bieten seit einiger Zeit auch exotischere Sorten an. Deshalb haben wir uns auf eine Tou