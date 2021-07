BBS Haste verabschiedet langjährigen Schulleiter Peter Befeldt in Rente

Peter Befeldt wurde nach 29 Jahren als Schulleiter der BBS Haste offiziell verabschiedet. Seine Tochter Maria überreicht ihm zur Feier des "letzten Schultags" eine Schultüte.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Lange war Peter Befeldt Schulleiter an der BBS Haste. Nun geht der Oberstudiendirektor in den Ruhestand und wurde in einer feierlichen Zeremonie offiziell verabschiedet.

29 Jahre – oder anders ausgedrückt: Über 35.000 unterschriebene Zeugnisse. Für fast 11.000 Tage war Peter Befeldt der Oberstudiendirektor der BBS Haste. Nun geht er gemeinsam mit seiner Frau Lotta, die selber als Lehrerin an der Berufsbilde