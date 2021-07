Nur zwei Drittel der Impflinge kamen zum zweiten Termin in der Möserstraße

Rund ein Drittel der Patienten, die für die zweite Impfung bei der Aktion der Praxisklinik an der Möserstraße eingeplant war, ist nicht erschienen.

Michael Gründel

Osnabrück. Während am Pfingstsamstag sich noch eine lange Schlangen vor dem Praxishaus an der Hase bildete, befürchtete Sigurd Hoffknecht vor dem zweite Termin am vergangenen Wochenende, dass er womöglich wertvollen Impfstoff wegkippen müsste.

So weit ist es zum Glück nicht gekommen: Tatsächlich erschienen zu dem Termin für die zweite Dosis nur rund zwei Drittel der eingeplanten Impflinge, so dass etwa 410 Impfdosen am Ende der Impfaktion übrig blieben. Bereits wenige Tage vor de