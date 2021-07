Drei Tage Oldtimer-Faszination im September in Osnabrück

Anmeldefrist verlängert: Osnabrücker "Classic Days" planen mit touristischen Ausfahrten und Ausstellungen der Autos.

David Ebener

Osnabrück. Raritäten auf vier Rädern gibt es nicht jeden Tag in Osnabrück zu bestaunen. Bei den "Classic Days" fahren die Oldtimerbesitzer durch die Region und stellen ihre Autos in der Innenstadt zur Schau.

Die Stadtwerke Osnabrück veranstalten die sogenannten "Classic Days" auch in diesem Jahr vom 24. bis 26. September. Über den Norden des Osnabrücker Lands geht es für die Rundfahrt durch Ostercappeln bis nach Melle in Richtung des Dümmer See