Aktionswoche für eine veränderte Gesellschaft in Osnabrück gestartet

Zur Eröffnung der Aktionswoche "So geht Zukunft!" sprach Prof. Dr. Markus Große Ophoff vom Zentrum für Umweltkommunikation bei der Deutschen Stiftung Umwelt.

Jörn Martens

Osnabrück. Eine Woche lang will ein Bündnis aus 30 Organisationen und Initiativen neue Ideen für ein ökologisches und sozial gerechtes Zusammenleben vorstellen. Der Startschuß fiel am Samstag in der Innenstadt.

Am Samstagvormittag startete auf dem Theatervorplatz die Aktionswoche „So geht Zukunft! Für ein soziales, gerechtes, ökologisches Osnabrück“. Bis zum 25. Juli will ein Bündnis aus 30 Organisationen und Initiativen auf Alternativen im Zus

