Schutzzone nach Geflügelpest-Ausbruch in Hagen aufgehoben

Die Überwachungszone im Radius von zehn Kilometern um den betroffenen Betrieb in Hagen bleibt weiterhin bestehen.

Jörn Martens

Hagen. Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Betrieb in Hagen hat der Landkreis Osnabrück die Schutzzone in einem Radius von drei Kilometern aufgehoben. Die Überwachungszone bleibt weiterhin bestehen.

Der betroffene Betrieb war nach Angaben des Landkreises nach dem Ausbruch der Geflügelpest Ende Juni gereinigt und desinfiziert worden. Vor einigen Tagen hatte der Landkreis erklärt, dass klinische Untersuchungen aller geflügelhal