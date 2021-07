Der Aufenthalt bei der Polizei Osnabrück gefiel einem Gast offenbar so gut, dass er bei Google seine Erfahrungen mit anderen teilen wollte. (Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein Zimmer in bester Lage, gut aussehendes Personal und jede Menge Spaß, wenn man denn will: In der Osnabrücker Polizeiwache in der Winkelhausenstraße lässt es sich offenbar gut aushalten – meint zumindest ein Nutzer bei Google.

War es nur ein gut gemeinter Scherz oder doch eine Liebeserklärung der besonderen Art? In jedem Fall sorgte ein Google-Rezensent mit seinem Kommentar für das ein oder andere Schmunzeln. Nutzer „Turn Up“ ließ es sich nicht nehmen, seinen Auf