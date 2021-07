Durch die Flutkatastrophe haben viele Menschen ihr Hab und Gut verloren. Eine Übersicht, wo Sie in der Region Osnabrück für die Hochwasseropfer spenden können.

Harald Tittel

Osnabrück. Das Hochwasser hat in mehreren Regionen Deutschlands mehr als 100 Todesopfer (Stand Freitag) gefordert. Viele Menschen werden noch vermisst oder haben all ihr Hab und Gut in den Fluten verloren. Die Betroffenheit ist groß. Eine Übersicht*, wo in der Region Osnabrück Spenden gesammelt werden.