Handel mit Betäubungsmitteln? Festnahme in Bad Rothenfelde

Die Osnabrücker Polizei hat in einem Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln am Donnerstag den Hauptbeschuldigten vorläufig festgenommen. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei ermittelt in einem zweiten Fall seit Anfang des Jahres gegen acht Beschuldigte wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Am Donnerstag, 15. Juli, nahmen die Ermittler den Hauptbeschuldigten aus Bad Rothenfelde vorläufig fest.

Der 39-Jährige ist noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser haben Untersuchungshaft für den Mann angeordnet, teilt ein Sprecher der Polizei mit.Die Beamten durchsuchten zudem acht Gebäude in Bad Rothenfelde, Dissen, Ba