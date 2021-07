Sahne mit Schokostreuseln, Vanille-Eis und jede Menge intensiv nach Beeren schmeckende Rote Grütze - eine Eiskombination, die Osnabrücker lieben. Ein Italiener würde sie jedoch nie bestellen.

Monika Vollmer

Osnabrück. Wie friert man am besten Sommergefühle ein? Für Fabiano Fontanella und seine Schwester Tatiana gibt es da nur eine Antwort: mit echter italienischer Gelato-Kultur. Beim Besuch in der Osnabrücker Eisdiele verrät Fontanella, welchen Lieblingseisbecher der Osnabrücker ein Italiener nicht essen würde.

Obwohl sich die Sonne an diesem Julitag nur ab und an blicken lässt, versammelt sich eine kleine Schar von Menschen vor dem Eiscafé in Osnabrücks heimlicher Hauptstraße. Geduldig warten sie darauf, dass die zwei Eisverkäufer hinter der Gefr