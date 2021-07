Der Zoo Osnabrück bietet auch in diesem Sommer wieder ein Open-Air-Kino an.

Jörn Martens

Osnabrück. Open-Air-Kino in tierischer Atmosphäre, das gibt es ab dem 29. Juli im Osnabrücker Zoo. Los geht es passenderweise mit der Komödie "Rettet den Zoo". Der Ticketvorverkauf startet am 16. Juli.

Lange mussten die Kinos coronabedingt schließen, jetzt schafft auch der Zoo Osnabrück am Affentempel ein Angebot: Ab heute können für das Open-Air-Kino Tickets gekauft werden. Neben dem Onlineshop des Zoos können auch im Hall of Fame am Osn