In Stadt und Landkreis drohen angesichts gestiegener Inzidenzen Verschärfungen bei den Corona-Regeln – beispielsweise bei Kontakten und Feiern könnte es wieder mehr Einschränkungen geben. (Symbolfoto)

Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück liegt die Inzidenz am Freitag, 16. Juli, weiter über 10 – und das am zweiten Tag in Folge. Anfang kommender Woche könnte es deshalb zumindest in der Stadt Verschärfungen bei den Corona-Regeln geben. Und im Landkreis?

Erstmals hatte die RKI-Inzidenz für Stadt und Landkreis Osnabrück am Donnerstag, 15. Juli, die Grenze von 10 überschritten. Der Wert muss mindestens drei Tage in Folge die 10er-Inzidenz überschreiten. Sollte dies auch am Samstag, 17. Juli,