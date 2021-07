In Stadt und Landkreis liegen die 7-Tages-Inzidenzen auch am Samstag, 17. Juli 2021 über 10. Zumindest in der Stadt gelten ab Montag, 19. Juli 2021, verschärfte Corona-Regeln – beispielsweise bei Kontakten und Feiern. (Symbolfoto)

imago images/Westend61/Malte Jäger

Osnabrück. In Stadt und Landkreis Osnabrück liegt die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag, 18. Juli, weiter über 10 – und damit am vierten Tag in Folge. Ab Montag wird es zumindest in der Stadt Verschärfungen bei den Corona-Regeln geben. Im Landkreis gibt es keine Änderungen – zumindest vorerst nicht.

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz für Stadt und Landkreis Osnabrück hatte am Donnerstag, 15. Juli, erstmals wieder die Grenze von 10 überschritten. Liegt der Wert an drei Tagen in Folge über der 10er-Inziden