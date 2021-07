Konzentriert bei der Arbeit sind die Teilnehmerinnen des Workshops beim Herstellen der Boxen für kostenlose Tampons und Binden.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Souveräner Umgang mit dem Thema Menstruation: Bei einem Workshop in der Werkstatt des Zentrums für Jugendberufshilfe in der Dammstraße in Osnabrück sollte das Haus mit Boxen für kostenlose Tampons und Binden in den WCs ausgestattet werden.

Ende 2020 hat Schottland als erstes Land der Welt beschlossen, Menstruationsartikel wie Tampons und Binden kostenlos zur Verfügung zu stellen – jedenfalls in öffentlichen Gebäuden wie Schulen. Hintergrund war, dass nach einer Untersuchung d

Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Probemonat!

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab, um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in der App „noz News“ stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.

Sie sind bereits Digitalabonnent? Hier anmelden

Sind Sie bereits Abonnent der gedruckten Zeitung?

v class="paywall">