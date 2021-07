In NRW ist es am Mittwoch in Folge von Starkregen zu Überschwemmungen gekommen. Aus zahlreichen Regionen sind Rettungskräfte in die Hochwassergebiete gefahren, um zu helfen.

dpa

Bedburg. In den vom Starkregen betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen wird Unterstützung gebraucht. Auch aus Osnabrück und Georgsmarienhütte sind Kräfte in die Katastrophengebiete gefahren, um dort zu helfen. Weitere Einsatzkräfte machen sich in der Nacht auf den Weg.

Die Situation in den überfluteten Regionen Nordrhein-Westfalens ist erschreckend und vollkommen chaotisch. Einsatzkräfte aus Osnabrück sind direkt vor Ort. An verschiedenen Stellen untergebracht, wartet beispielsweise die DLRG aus Osnabrück