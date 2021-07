Am Sonntag, 18. Juli, bietet der Landkreis Osnabrück in seinen Impfzentren Corona-Schutzimpfungen für Schülerinnen und Schüler an. (Symbolbild)

Archiv/Eva Voß

Osnabrück. Am Sonntag bietet der Landkreis Osnabrück in seinen Impfzentren in Wallenhorst und Georgsmarienhütte Impfungen für Schülerinnen und Schüler an.

Der Landkreis Osnabrück beteiligt sich mit seinen Impfzentren Wallenhorst (Borsigstraße 2) und Georgsmarienhütte (Leimbrink 5) an einer Aktion des Landes Niedersachsen: Am kommenden Sonntag, 18. Juli 2021, können sich Schülerinnen und Schül