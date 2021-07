Offene Impfsprechstunde in Osnabrücker Gemeinschaftspraxis Wiese/Metreveli

Bei der offenen Impfsprechstunde werden die Impfstoffe Biontech und Astrazeneca verimpft. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Eine offene Impfsprechstunde bietet die Gemeinschaftspraxis Drs Wiese/Metreveli in Osnabrück an. Dort können sich Interessierte an zwei Tagen ohne Voranmeldung mit Biontech oder Astrazeneca gegen das Coronavirus impfen lassen.

Wie Charlotte Metreveli Wiese von der Gemeinschaftspraxis mitteilt, wird die offene Impfsprechstunde am Mittwoch, 21. und 28. Juli, jeweils von 10 bis 12 Uhr angeboten. Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, kann zu diesen Zei