In Sachen Starkregen ist in Osnabrück bislang "nicht viel passiert"

Der Erich-Maria-Remarque-Ring in Osnabrück – hier nach einem Wasserrohrbruch im November 2014. Doch so könnte es auch nach starken Regenfällen aussehen. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Nach den Unwettern in NRW und Rheinland-Pfalz mit Dutzenden Toten mahnen die Osnabrücker Grünen, die Stadt klimafester zu machen. Es sei verwunderlich, dass Osnabrück noch immer keine Gefahrenkarten für Starkregen habe.

Flutkatastrophen 2010 in Osnabrück, 2014 in Münster: "Leider ist seitdem in Osnabrück in Sachen Vorsorge noch nicht viel passiert. Wir mahnen seit Jahren an, die Stadt klimafester zu machen und auf extreme Wetterlagen besser vorzubereiten",