Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal auf dem Goetheplatz (heute Stresemannplatz) wurde vor 100 Jahren zum Objekt von Vandalismus. Ein politischer Hintergrund galt nicht als wahrscheinlich.

Archiv Margret Grahn

Osnabrück. Vor 100 Jahren war der Juli sehr heiß. In Osnabrück erreicht das Thermometer 33 Grad, was nach Einschätzung des „Osnabrücker Tageblattes“ einen einsamen Rekord darstellt. Die Osnabrücker Feuerwehr rückt zur Waldbrandbekämpfung ins holländische Grenzgebiet aus.

Wegen Hitze: Schlafen in ParkanlagenDie Trockenheit ist so groß, dass man in Nord-Brabant das Flussbett der Maas zu Fuß durchwaten kann. Die Schifffahrt ruht schon länger. Der Houthoulster Wald in Flandern steht in Flammen. Hier liegen noch