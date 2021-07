Eine Osnabrückerin will die Wüste begrünen

Mit der Hacke mussten die Pflanzlöcher für die Dattelpalmen und Moringabäume ausgehoben werden.

Michaela Stankovsky

Osnabrück. Die Osnabrückerin Agnes von Helmolt pflanzt Bäume in der Sahara, weil sie dem Klimawandel nicht tatenlos zusehen will. Am Sonntag wird um 11 Uhr im Cinema Arthouse ein Film zu ihrem Projekt "Wüste begrünen" gezeigt.

Von der Wüste fühlt sie sich seit Langem magisch angezogen: Die ehemalige Sonderschulpädagogin Agnes von Helmolt hat jahrelang meditative Reisen an diese abgeschiedenen Orte angeboten, die für sie ganz und gar nicht öde sind, weil es dort N