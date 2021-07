(Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Eine 48-jährige Frau soll beim Gassigehen mit ihrem Hund im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden sein. Der Beschuldigte bestreitet den Vorfall.

Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten am Mittwoch um 18.35 Uhr in die Straße Widerhall gerufen, nachdem Anrufer Hilfeschreie einer Frau gehört hatten. Am Waldrand – der Vorfall ereignete sich laut Polizei im Waldstück zwischen Haster