Betrüger erschleicht sich fünfstellige Summe in Bad Rothenfelde

In Bad Rothenfelde ist eine Seniorin Opfer eines Betruges geworden.

Gert Westdörp

Bad Rothenfelde. Eine Seniorin aus Bad Rothenfelde wurde in der vergangenen Woche von einem Unbekannten kontaktiert, der sich als Bekannter ausgab. Sie fiel auf den Trick herein – und übergab dem Unbekannten eine fünfstellige Summe.

Ein Täter rief laut Polizeimitteilung am 5. Juli bei der Seniorin an und gab sich als ein Bekannter aus. Er berichtete von einem von ihm verursachten Verkehrsunfall und dem nicht unerheblichen Schaden am Wagen des Gegenübers. Sein eigener W