Die Fachklinik Sucht ist nach der Schließung der Klinik am Kasinopark ins Klinikum am Finkenhügel nach Osnabrück umgezogen. Neben der Akut-Behandlung soll auch die Sucht-Rehabilitation aus GMHütte nach Osnabrück umziehen. Klinikum und Diakonie Osnabrück haben dafür einen Suchthilfeverbund gegründet.

Archiv/David Ebener

Osnabrück. Keine Suchtmedizin mehr in Georgsmarienhütte: Wie schon länger angekündigt, zieht nach der Akut-Klinik Ende 2021 auch die Rehabilitation um. Jetzt haben das Klinikum Osnabrück und die Diakonie einen neuen Suchthilfeverbund gegründet.

Mit der Schließung der Klinik am Kasinopark wurde Anfang 2021 der Bereich Akutsucht an den Finkenhügel überführt. Die Rehabilitationsfachklinik „Möhringsburg“ verbleibt bis Ende 2021 zunächst am Standort in Georgsmarienhütte.