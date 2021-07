Erstes Derby seit 1976 in Niedermark

Osnabrück. Einen Spieltag haben die Amateurfußballer in der Region bisher bestritten und doch tragen einige Teams an diesem Wochenende schon ihr viertes Pflichtspiel aus.

Nach zwei Runden im Bezirkspokal und dem Auftakt wollen Mannschaften wie der SC Melle oder der SV Bad Rothenfelde ihren guten Start in der Liga bestätigen. Der TuS Bersenbrück hingegen ist erstmals in der Bezirksliga aktiv. In der Kreisliga