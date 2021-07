Wegen Nötigung verurteilte das Landgericht eine 47-Jährige Osnabrückerin zu einer Geldstrafe von 250 Euro und einem Monat Fahrverbot. Foto: Michael Gründel

Michael Gründel

Osnabrück. War es eine zufällige Begegnung oder hatte es die Frau darauf angelegt, ihren Sohn zu sehen? Behördlicherseits ist es der Mutter verboten, Kontakt zum Jungen aufzunehmen. Im Oktober 2020 blockierte sie mit ihrem Wagen jedoch einen Bulli, in dem der Sechsjährige saß. Welche Konsequenzen diese Verzweiflungstat hat, entschied das Landgericht Osnabrück.

Der Sohn ist derzeit in einer betreuten Einrichtung in Osnabrück untergebracht. Deren Fahrdienst pendelt täglich zu einer Kindertagesstätte. Im Oktober 2020 kam es auf dem Stadtweg in Lüstringen zu der Begegnung mit der Mutter.Als