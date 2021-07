Vollsperrung in der Großen Schulstraße in Osnabrück-Hellern

Ab kommenden Montag, 19. Juli, wird ein Abschnitt der Großen Schulstraße im Osnabrücker Stadtteil Hellern voll gesperrt.

dpa/Johann Groder

Osnabrück. Ab kommenden Montag, 19. Juli, wird ein Abschnitt der Großen Schulstraße im Osnabrücker Stadtteil Hellern voll gesperrt. Konkret betroffen ist der Bereich zwischen der Einmündung der Kleinen Schulstraße und der Hofbreede.

Die Stadtwerke-Tochter SWO Netz stellt hier einen neuen Regenwasserkanal her, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Osnabrück. Voraussichtlich Mitte September sollen die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein. Während der