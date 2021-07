Die Stadt Osnabrück öffnet das Impfzentrum ohne vorherige Terminbuchung.

David Ebener

Osnabrück. Die Impfterminbuchung findet am Montag, dem 19. Juli, in Osnabrück ein Ende. Damit reagiert die Stadt auf ihre im niedersächsischen Vergleich gute Impfquote.

Mit einer Impfquote von 80,5 Prozent Erstgeimpften und 53,2 Prozent bei den Zweitimpfungen steht die Stadt Osnabrück in ganz Niedersachsen an der Spitze – der landesweite Durchschnitt an Erst- und Zweitimpfungen liegt bei 60,1 beziehungswei