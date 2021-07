Handel mit Betäubungsmitteln und Waffenlager in Hagen?

Bei Durchsuchungen an insgesamt neun Adressen sind Ermittler auf zwei Marihuana-Plantagen gestoßen.

Polizeiinspektion Osnabrück

Osnabrück. Seit Anfang des Jahres ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück in einem größeren Verfahren wegen des Verdachts des Handels mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln gegen zehn Beschuldigte. In dem Zusammenhang könnte auch der illegale Waffenfund in einem Wald bei Hagen vor der Aufklärung stehen.

Das größere Verfahren richtet sich gegen sieben Männer und drei Frauen im Alter zwischen 20 und 59 Jahren, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Am 16. Juni gab es Festnahmen in Georgsmarienhütte, gena