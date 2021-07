Fröhliche Eiszeit in Osnabrück: Früher gab es „Eis auf Rädern“

Der Eisverkäufer hatte seinen Standort neben der Straßenbahn-Haltestelle an der Rheiner Landstraße in Osnabrück im Sommer 1959 mit Bedacht gewählt, weil hier viele Sonntagsausflügler vorbeikamen.

Alfred Spühr

Osnabrück. Sommerzeit ist Eiszeit. Bevor es an fast jeder Straßenecke eine stationäre Eisverkaufsstelle gab, fuhren oder schoben Eisverkäufer ihre mobilen Eistheken an Orte mit großer Nachfrage – auch in Osnabrück.

Sonntagsausflug zum SchweizerhausDas Foto aus dem Jahr 1959 hält so eine Szene fest. Die gute alte Straßenbahn müht sich mit dem Anstieg der Rheiner Landstraße ab. Der war übrigens der steilste im Osnabrücker Straßenbahnnetz. Oder ist sie a