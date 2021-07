Der Schlossgarten ist dicht: Welche Alternativen gibt es in Osnabrück?

Vorübergehend gesperrt: Der Schlossgarten in Osnabrück ist normalerweise ein beliebter Treffpunkt. In diesem Sommer ist er weitgehend gesperrt.

David Ebener

Osnabrück . Groß, zentral und grün: Der Osnabrücker Schlossgarten ist an lauen Sommerabenden eigentlich der ideale Treffpunkt. Im Moment ist er dicht. Welche Alternativen bietet die Stadt?

In diesem Text erfährst Du:Wo man sich in Osnabrück treffen kann, wenn der Schlossgarten dicht ist. Was Du auf den Plätzen beachten solltest.Was den besonderen Reiz der einzelnen Plätze ausmacht. Er liegt zentral, ist gut erreichb