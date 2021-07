Als Investition in die Nachhaltigkeit sehen die Stadtwerke den Bau des Containerterminals mit den beiden Portalkränen im Hafen. Hier sollen Güter von der Straße auf die Schiene gebracht werden.

Stadtwerke Osnabrück

Osnabrück. Trotz der Corona-Krise haben die Stadtwerke einen Jahresüberschuss von 3,3 Millionen Euro erzielt und mit dem Containerterminal sogar in eine Zukunftsaufgabe investiert. Darum ging es am Mittwoch in der Hauptversammlung.

Bei den Bädern und im Busbetrieb schlug die Krise voll durch, das Geschäft mit Strom, Gas und Wasser blieb aber auch im Lockdown einigermaßen stabil. Mit der Wohnungsbaugesellschaft WiO und der Recyclinganlage zur Rohstoffrückgewinnung am P